Liseli Atakan, doğum gününde denizde kayboldu (2)

HELİKOPTERLE ARANIYOR

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde serinlemek için girdiği denizde kaybolan Atakan Biber’i arama çalışmaları sürüyor. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait helikopter havadan, tekneler ise denizde yüzeyi tarayarak arama çalışması yürütüyor. 6 kişilik ekipte dalış gerçekleştirdiği denizde kayıp Atakan’ı arıyor. Kıyıda toplanan kalabalık ise arama çalışmalarını izliyor.

Oğlunun denizde kaybolduğu haberini alan anne Nurdan ile baba Ahmet Biber sahile geldi. Acı haberle yıkılan gözü yaşlı aile kıyıda oğullarından gelecek haberi beklemeye başladı. Ağabeyi polis memuru olan Atakan Biber’in kendisinin de polis olmak istediği öğrenildi.

Atakan Biber’in dedesi Muhammet Biber de torununun denize gittiğinden haberleri olmadığını belirterek “Ailesinden gizli gelmiş. Denizde kaybolduğunu öğrendik. Çok üzgünüz” dedi.

FOTOĞRAFLI