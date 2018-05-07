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Liseli Arif, nişanda maganda kurşunuyla öldü (2)

'ARİF TEK ÇOCUĞUMDU' Isparta'nın Yalvaç ilçesinde katıldığı nişan eğlencesinde, maganda kurşununun hedefi olan lise son sınıf öğrencisi Arif Can Çetin'in babası Murat Çetin, "Arif benim tek çocuğumdu. Şimdi dalım, budağım...

Liseli Arif, nişanda maganda kurşunuyla öldü (2)

'ARİF TEK ÇOCUĞUMDU'
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde katıldığı nişan eğlencesinde, maganda kurşununun hedefi olan lise son sınıf öğrencisi Arif Can Çetin'in babası Murat Çetin, "Arif benim tek çocuğumdu. Şimdi dalım, budağım kırıldı. Başka babaların, anaların gözyaşı dökülmesin. Bu işe bir son verilsin" dedi. 
PTT'nin Gelendost şubesinde çalışan baba Murat Çetin, nişan töreni yapılan kişinin yeğeni olduğunu söyledi. Arif'in tek çocuğu olduğunu, acısının çok büyük olduğunu dile getiren Çetin, "Oğlum, lise son sınıfta okuyordu. Pırlanta gibi bir çocuktu. 2 kez umreye, 2 kez Fransa'ya gitti. Nişan takılan çocuk yeğenim olur. Onun nişanına birlikte gitmiştik. Olaydan 15- 20 dakika önce ayrılarak, ilçe merkezine döndüm. O esnada bu kazanın olduğunu duydum. Bir baba olarak bütün herkese şunu söylemek istiyorum. Eğlencenin dozunu kaçırıp, insanların geleceklerini yok etmeyin. Arif, benim tek çocuğumdu. Şimdi dalım, budağım kırıldı. Başka babaların, anaların gözyaşı dökülmesin. Bu işe bir son verilsin. Acım çok büyük" diye konuştu. 

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