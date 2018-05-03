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Liseli, annesinden habersiz aldığı otomobille ölüme neden oldu

ADANA'da annesinin otomobilini habersiz alarak gezmeye çıkan lise öğrencisi, ehliyetsiz Oğuz G.'nin (17), yaya geçidinde Fatma Ballı'ya (73) çarparak ölümüne neden olduğu kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Kaza,...

Liseli, annesinden habersiz aldığı otomobille ölüme neden oldu
ADANA'da annesinin otomobilini habersiz alarak gezmeye çıkan lise öğrencisi, ehliyetsiz Oğuz G.'nin (17), yaya geçidinde Fatma Ballı'ya (73) çarparak ölümüne neden olduğu kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Kaza, 31 Mart'ta merkez Çukurova ilçesindeki Kenan Evren Bulvarı üzerinde meydana geldi. Annesi Zahide G.'ye ait 01 EIJ 41 plakalı otomobili ailesinden habersiz alan lise 3'üncü sınıf öğrencisi Oğuz G., arkadaşı A.C.K. ile gezmeye çıktı. Oğuz G., Kenan Evren Bulvarı'ndaki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Fatma Ballı'ya çarptı.
KAZA KAMERADA
Kazada, Fatma Ballı yaşamını yitirirken gözaltına alınan Oğuz G., "En fazla 55 kilometre hızla gidiyordum. Yaya çapraz şekilde yolun karşısına geçmeye çalışıyordu. Korna ile uyarmama rağmen rağmen koşmaya devam etti. Fren yaptım ancak lastiklerin havası inik olması nedeniyle duramayarak çarptım. Hemen yanına gittim ve ambulansı aradım" diye kendini savundu. Pişman olduğunu söyleyen Oğuz G., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
EHLİYETİ DE YOK
Kazayla ilgili güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıkarken soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, ehliyetsiz sürücü Oğuz G., hakkında 'taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Adana 1'inci Çocuk Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Oğuz G.'nin ehliyetsiz olduğuna ve annesinden habersiz otomobili aldığına yer verildi. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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