Liseli Ahmet'ten 1 haftadan bu yana haber yok

Faruk ÇARK/MENEMEN (İzmir), () - İZMİR'in Menemen İlçesi'ndeki dedesine gitmek için evlerinden ayrılan 15 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Coşkun'dan bir haftadır haber alamayan yakınları, yaşamından endişe ettiklerini bildirirken, bir an önce bulunması için yetkililerden yardım istedi.

Menemen Anadolu Lisesi 9'uncu Sınıf Öğrencisi Ahmet Coşkun, geçen 12 Şubat'ta Bolu'dan gelen üniversite öğrencisi teyzesi Esma Koç'u görmek için dedesi Ahmet Koç'un Esatpaşa Mahallesi, Yavuz Sokak'taki evine gitti. Bir süre teyze ve dedesiyle özlem gideren Coşkun, daha sonra kendi evlerinde unuttuğu USB belleğini alıp, döneceğini belirterek yanlarından ayrıldı. Uğur Mumcu Mahallesi, 1250 Sokak'taki evlerine dönen Coşkun, USB belleği aldıktan sonra tekrar dedesinin evine dönmek üzere yola çıktı. Ancak, bir daha kendisinden haber alınamadı. Yeğeninin uzun süre dönmemesi üzerine Hüseyin Koç, onu cep telefonundan aradıklarını belirtirken, "Kendisine ulaşamadık. Gidebileceği yerlere de baktık. Gidebileceği güzergahtaki işyerlerinin güvenlik kameralarını inceledik. Ancak, kendisine ulaşamayınca aynı gün Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, kayıp başvurusunda bulunduk" dedi.

Üzerinde koyu lacivert eşofman, okuduğu lisenin ismi yazılı bordo ve kırmızı renkli bir mont bulunan yeğeni Ahmet'in en son evlerine 150 metre uzaklıktaki bir plastik doğrama atölyesinin önünden geçerken işyerinin güevinlik kamerası görüntüsü olduğunu belirten Hüseyin Koç, "Şu ana kadar ulaşabildiğimiz tek ipucu bu. Hayatından endişe ediyoruz" dedi. Esma Koç da yeğeni Ahmet'in derslerinde başarılı bir öğrenci olduğunu belirtirken, "Hep yüksek notlar alırdı. Benimle herşeyini paylaşırdı. Bir sıkıntısı olsa mutlaka bana söylerdi. Okulda bir öğretmeni bile değişse bana anlatırdı. Kimseyle bir sorunu olmayan sakin bir çocuktu. Ortadan kaybolmadan önce bize geldiğinde telefonda birişyle görüşüyordu. Ancak, çok fazla konuşmuyor, dha çok karşısındaki kişinin dediklerini dinliyordu" diye konuştu.

Yakınları, bir haftadan bu yana haber alınamayan Ahmet Coşkun'un kullandığı cep telefonunu dedesinin evindeki faturasından yazan IMEI numarasını polise bildirdi. Coşkun'un ikinci evliliğini yaptığı öğrenilen annesi Elif Mozzak'ın ifadesine polis, IMEI numarasından yola çıkarak çocuğun bulunduğu yerin tespiti için teknik çalışma başlattı.

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