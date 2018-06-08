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Lise pansiyonunda usulsüz para toplandığı iddiasına soruşturma

ZONGULDAK Erdemir Anadolu Lisesi'ne ait kız öğrenci pansiyonunda, velilerden usulsüz para toplandığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Zonguldak Erdemir Anadolu Lisesi Kız Pansiyonu'nda öğrencilerin ücretsiz konaklaması gerekmesine...

Lise pansiyonunda usulsüz para toplandığı iddiasına soruşturma
ZONGULDAK Erdemir Anadolu Lisesi'ne ait kız öğrenci pansiyonunda, velilerden usulsüz para toplandığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.
Zonguldak Erdemir Anadolu Lisesi Kız Pansiyonu'nda öğrencilerin ücretsiz konaklaması gerekmesine rağmen, değişik miktarlarda ücretler alındığına yönelik İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayetlerde bulunuldu. Okul yöneticilerinin velilere, pansiyonda ücretsiz yer kalmadığını, ancak yıllık 2 bin 500 lira ödemeleri halinde çocuklarının pansiyonda kalabileceğini söyledikleri iddia edildi. Pansiyonda, velilerden yaklaşık 100 bin lira toplandığı ileri sürüldü. Zonguldak Valiliği, şikayetlerin ardından pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı S.Ö. hakkında soruşturma başlattı.
BAKANLIKTAN MÜFETTİŞ TALEP ETTİK
İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, konunun araştırılması için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan müfettiş talep ettiklerini söyledi. İddiaları araştırdıklarını ifade eden Töre, şöyle dedi:
"Öğrencilerden ücret alındığı yönünde şikayetler var. Zonguldak Valimiz Ahmet Çınar, bu konu üzerinde detaylı bir şekilde duruyor ve bir an önce araştırılıp gereğinin yapılmasını istedi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak biz Milli Eğitim Bakanlığı'ndan müfettiş talep ettik. Soruşturma aşamasında ve incelemeler devam ediyor. Bu noktada bir yorum yapmak sağlıklı olmaz. Ancak arkadaşlarımız en iyi şekilde incelemelerini yapacaklar ve gereken neyse uygulanacaktır. Soruşturma tamamlandığında kamuoyunu konudan haberdar edeceğiz."

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