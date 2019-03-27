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Lise öğrencisi, sınıfta arkadaşını boğazından bıçakla yaraladı

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde lise öğrencisi V.D. (17) sınıf arkadaşı Ömer Akçay'ı (18) boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan Akçay, hastaneye kaldırılırken, V.D. gözaltına alındı. Olay, sabah Eğirdir Endüstri Meslek Lisesi'nde...

Lise öğrencisi, sınıfta arkadaşını boğazından bıçakla yaraladı
ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde lise öğrencisi V.D. (17) sınıf arkadaşı Ömer Akçay'ı (18) boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan Akçay, hastaneye kaldırılırken, V.D. gözaltına alındı.
Olay, sabah Eğirdir Endüstri Meslek Lisesi'nde meydana geldi. 11'inci sınıf öğrencileri V.D. ile Ömer Akçay arasında ilk ders için sınıfa girdikleri sırada henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası V.D., iddiaya göre yanında getirdiği bıçakla Ömer Akçay'ı boğazından yaraladı. Olayı gören öğretmenler ve diğer öğrenciler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ömer Akçay, ilk olarak Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne, ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Ömer Akçay'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. V.D. ise polis tarafından gözaltına alındı.

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