Lise müdürünün cinayet sanıkları ilk kez hakim karışısında (2)

KENDİSİNİ KULLANDIKLARINI ÖNE SÜRDÜ

İzmir'in Ödemiş İlçesi'nde, okul müdürü Ayhan Kökmen'in öldürülmesi olayına karışan öğrenciler İ.P., arkadaşı U.Y. ve U.Y.'nin babası B.Y. ile tutuksuz sanıklar C.A. ve Y.O.'nun ifadeleri alındı. Sorgusunda suçlamaları kabul eden İ.P.'nin, tutuklu baba- oğulu suçlayıp, "Olaya günü U.Y. ile birlikte alkol aldık, uyuşturucu kullandık. Daha sonra annesi ve babası evdeyken tüfek ve tabancayı alıp okula gittik. Tüfeğin emniyetini U.Y. açtı. Müdürünün kapısını da yine U.Y. açtıktan sonra bana 'sık ulan' dedi. Ben de daha sonra ateş ettim" dedi.

Okulda daha önce sorun yaşadıkları bir öğrenciyi de vurmak için aradıkları öne sürülen İ.P., diğer sanık U.Y., babası B.Y. ve öbür arkadaşlarıyla akşamları sık sık bir araya geldiklerini, alkol aldıklarını bu anlarda ise B.Y.'nin kendilerini suça özendirdiğini söyledi.

İ.P.'nin ifadesinden sonra savunmasını yapan U.Y. ise "Okulu müdürü saçları uzun olduğu için İ.P.'ye kızmıştı. İ.P.'nin de bunun üzerine morali bozuldu. Birlikte bize gittik, alkol almak istedi. Sonra silahları yanına aldı ve okula gittik. Ben de bana zarara verecek diye korkup sesimi çıkarmadım. Zaten müdürü sadece korkutacağını düşündüm. O ise ateş edip vurdu, o anda büyük şok yaşadım" dedi.

Diğer tutuklu sanık olan B.Y., suçlamaları kabul etmeyip, olaydan haberi olması durumunda engellemek için elinden geleni yapacağını ileri sürdü.

SAVCI, C.A.'NIN DA TUTUKLANMASINI İSTEDİ

Hepsi pişman olduklarını da söyleyen sanıkların savunmalarını tamamlamalarından sonra söz alan savcı, öğrencilerden tutuksuz olarak yargılanan C.A.'nın da olay öncesinde yaşanacaklardan bilgisi olduğu gerekçesiyle tutuklanmasını talep etti. Mahkemede ara kararında, tutuklu üç sanığın tutukluluk hallerinin devamına, C.A. için ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Taylan YILDIRIM- Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), ()