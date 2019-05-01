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Limon ve portakal deposunda yangın

NEVŞEHİR, () - NEVŞEHİR'in merkez ilçeye bağlı Kavak Beldesi'nde 70 ton limon ve portakal bulunan depoda yangın çıktı. Can kaybının yaşanmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.  Kavak Beldesi Kavakdere Çay Mevkiinde, limon ve portakalın...

Limon ve portakal deposunda yangın

NEVŞEHİR, () - NEVŞEHİR'in merkez ilçeye bağlı Kavak Beldesi'nde 70 ton limon ve portakal bulunan depoda yangın çıktı. Can kaybının yaşanmadığı yangında maddi hasar meydana geldi. 
Kavak Beldesi Kavakdere Çay Mevkiinde, limon ve portakalın bulunduğu depoda saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. Depo çalışanlarının ihbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürdü. Depoda 70 ton limon ve portakalın olduğu öğrenilirken, maddi zararın ise 1 milyon 700 bin TL dolayında olduğu öğrenildi. 
Bu arada olay yerine gelen basın mensupları, depo görevlilerinin saldırısına uğradı. Jandarma yangın ve saldırı olayı ile ilgili soruşturma başlattı. 

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