Limandaki ölümde, 9 kişiye dava

Umut KARAKOYUN/İZMİR, () - İZMİR Limanı'nda, 9 ay önce, başına vincin üzerindeki konteyner kilidi düşen Fırat Göktuna'nın (25) yaşamını yitirmesinin ardından 9 kişi hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 ile 6 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Gümrük müşavirliği ve danışmanlık şirketinde çalışan Fırat Göktuna, 19 Haziran 2017 tarihinde, İzmir Limanı'nda başına vincin üzerindeki konteyner kilidinin düşmesiyle yaşamını yitirdi. Limandaki iş kazasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Savcılık, bilirkişi raporlarında, olayda birinci derecede kusurlu bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İzmir Liman İşletme Müdürlüğü'nde teknik müdür vekilliği görevini yürüten mühendis M.U., yüksek mühendis B.S., vinç bakım görevlileri O.Ö., A.D., Ö.Ç., limanda mekanik vasıta tesviyecisi L.K. ve işçilerden E.D., TCDD Liman İşletmeleri Müdürlüğü'nde C sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak görev yapan D.Y. ile Y.A. hakkında, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. İddianame, İzmir 38. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Hepsi tutuksuz olan sanıklar, 18 Temmuz günü görülecek ilk duruşmada hakim karşısına çıkacak.

'ADALET İSTİYORUZ'

Yaşamını yitiren Fırat Göktuna'nın babası Mehmet Ruşan Göktuna, oğullarının acısının dinmediğini, bu acıya alışmaya çalıştıklarını söyledi. Göktuna'nın ölümüne neden olan ihmaller zincirinde payı bulunanların yargılanarak, hak ettikleri cezayı almaları gerektiğini kaydeden Mehmet Ruşan Göktuna, başkalarının da aynı acıyı yaşamaması için limanda gerekli önlemlerin eksiksiz alınmasını istedi. Baba Göktuna, davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtirken, anne Füsun Göktuna ise suçluların cezalandırılmasını beklediklerini dile getirdi.



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