Likya dönemi kaya mezarının EYP ile tahrip edilmesine tepki

ANTALYA'nın Finike ilçesinde, Likya dönemine ait kaya mezarının, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce el yapımı patlayıcı (EYP) ile tahrip edilmesine tepkiler sürüyor. Toroslar ve Akdeniz Kıyıları Derneği (TORAÇDER) Başkanı Fahrettin Çağlayan, "M.Ö. 300 yıllarına dayanan bir medeniyetin eseri. Yazık böyle bir değeri dinamitlemişler" dedi.

Finike'ye bağlı Turunçova Mahallesi Delicedere mevkiinde, Likya dönemine ait kaya mezarını ziyarete gidenler, tarihi eserin tahrip edildiğini gördü ve görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Tepki çeken görüntüler üzerine yapılan incelemede olayın yaklaşık 6 ay önce meydana geldiği belirlenirken, detayları da ortaya çıktı. Jandarmayı 21 Aralık 2018'de arayan bir kişi, kaya mezarında kaçak kazı yapıldığı ihbarında bulundu. Bölgeye giden jandarma ekipleri, mezarın altındaki kayalıkta delici aletle açılan 12 delik fark etti. Deliklerin patlayıcıyla doldurulduğunu, üzerinin çimentoyla kapatıldığını ve dışarı doğru kabloların çıktığını gören ekipler, kayadaki çatlağın içinde de açıkta duran patlayıcı buldu. Jandarma ekipleri, açıktaki patlayıcıyı bulunduğu yerden çıkardı. El koyulan patlayıcı, incelenmek üzere Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Yapılan laboratuvar incelemesi sonucu patlayıcının el yapımı olduğu tespit edildi. Rapor ise Finike Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Olay yerinin birinci derece doğal arkeolojik sit alanı olması dolayısıyla durum, Müze Müdürlüğü'ne bildirildi.

KAYA MEZARINI PATLATMIŞLAR

Jandarma ekipleri, üzeri çimentoyla kapatılan patlayıcıların çıkarılması için inceleme yaparken, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, bu yılın Şubat ayında toplantı düzenledi. Toplantıda, kaya mezarına yerleştirilen patlayıcıların patlatılmadan çıkarılmasına ilişkin alternatif çözüm yöntemiyle müdahale edilmesine karar verildi. Karar üzerine ekipler, 21 Şubat'ta olay yerine gittiğinde kaya mezarının alt kısmına yerleştirilen 12 patlayıcının patlatıldığını ve kaya blokunun farklı boyutlarda parçalara ayrıldığını tespit etti. Bu parçalanmanın patlatılma dışında meydana gelmesinin mümkün olmadığı da belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.

'2007 YILINDA ARKEOLOGLAR İNCELEME YAPTI'

TORAÇDER Başkanı Fahrettin Çağlayan, patlatılan bölgenin Finike'den 10 kilometre uzaklıkta, yerleşimin olmadığı dağlık bölgede bulunduğunu söyledi. Bölgeyi bilen avcılar ya da doğa içinde dolaşan vatandaşların bu tarihi eserin varlığından bahsettiklerini anlatan Çağlayan, bölgeye giderek gözlemlediğini, böyle bir tarihi eserin varlığının bilinip bilinmediğine yönelik Anıtlar Kurulu ile görüştüğünü ve bunun üzerine 2007 yılında arkeologların gelerek inceleme yaptığı tarihi eserin kayda alındığını bildirdi.

'YAZIK BÖYLE BİR DEĞERİ DİNAMİTLEMİŞLER'

Tarihi eseri geçen yıl aralık ayında ziyaret ettiklerinde patlatma düzeneğini fark ederek güvenlik güçlerine haber verdiklerini ve bunun üzerine bölgenin yakın takibe alındığını belirten Çağlayan, ihbardan sonra soruşturma başlatıldığını, 2019 yılı Şubat ayında da bu olayın yaşandığını aktardı. Tarihi eserin dönemine ait bilgileri paylaşan Çağlayan, "2007 yılında arkeologların yaptığı incelemede M.Ö. 300 yıllarına dayanan bir medeniyetin eseri. O döneme ait saygın bir ailenin anıt mezarı. Adakların yapılıp ikram edildiği bir aile. Önünde adak kesim yerleri var. Küçükbaş hayvan, büyükbaş hayvan kesimi yapılan alan ve su kanalları vardı. Şimdi yıkıntının arasında kalmış. Yazık böyle bir değeri dinamitlemişler. Gönül ister ki tarihi değerlerimiz hep korunsun. Sanırım güvenlik güçleri de burayı sık sık kontrol ediyor. Soruşturma devam ediyor zaten. Ben sonuca ulaşacaklarını da tahmin ediyorum" diye konuştu.

