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Lideri Kazak kadın olan uyuşturucu çetesine darbe

YALOVA'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda, Kazakistan uyruklu çete lideri Yelena K. ve beraberindeki 6 şüpheli gözaltına alındı. Yalova Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele...

Lideri Kazak kadın olan uyuşturucu çetesine darbe
YALOVA'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda, Kazakistan uyruklu çete lideri Yelena K. ve beraberindeki 6 şüpheli gözaltına alındı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri, Yalova'da bir çetenin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Sabah saatlerinde Çiftlikköy ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 2 farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler, Kazakistan uyruklu çete lideri Yelana K. ve beraberindeki K.U. , M.K. , Y.B. ,S.Ç., İ.K. ve S.Ö.'yü gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda, 100 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ile çok sayıda dolu fişek ele geçirildi.Yelena K.'nın, geçen yıl Kazakistan'dan Yalova'ya yerleştiği ve oturma izninin bulunduğu öğrenilirken, 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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