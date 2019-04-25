Lice’de PKK'lı 3 terörist etkisiz halde (2)

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice kırsalında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilen 'Bayrak-123' operasyonunda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Ayrıca, açıklamada operasyonu gerçekleştiren Tabur Komutanlığı emrinde görevli olan Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur'un, geçen yıl aynı bölgede ve aynı tarihte şehit olduğu bildirilirken, Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur'un kanının yerde kalmadığı ifade edildi. Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü de kaydedildi.

