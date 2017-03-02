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Lice ve Hazro'da 12 köyde sokağa çıkma yasağı

DİYARBAKIR'ın Lice ve Hazro İlçelerine bağlı toplam 12 kırsal mahallede, güvenlik güçlerinin düzenleyeceği operasyon öncesi bugün saat 14.00'den itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bölücü terör örgütü...

Lice ve Hazro'da 12 köyde sokağa çıkma yasağı
DİYARBAKIR'ın Lice ve Hazro İlçelerine bağlı toplam 12 kırsal mahallede, güvenlik güçlerinin düzenleyeceği operasyon öncesi bugün saat 14.00'den itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, örgüte ait sığınak, barınak ve depolar ile uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi için, Lice İlçesi'ne bağlı 11, Hazro İlçesi'ne bağlı 1 olmak üzere toplam 12 kırsal mahallede düzenlenecek operasyon öncesi bugün saat 14.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Konuya ilişkin Diyarbakır Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Lice ve Hazro ilçeleri mülki sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Lice İlçesine bağlı olan; Dibekköy Köyü, Çağdaş Köyü, Yolçatı Köyü, Tepe Köyü, Kabakaya Köyü, Ortaç Köyü, Yalaza Köyü, Bağlan Köyü, Çavundur Köyü, Dolunay Köyü ve Oyuklu Köyü, (Hazro İlçesine bağlı olan; Çitlibahçe Köyü) sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 2 Mart 2017 günü saat 14.00’den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır" denildi.  

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