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Lice Operasyonuna savaş uçakları da katıldı: 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında 5 Mart'ta 18 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağından sonra 7 bin asker, polis ve köy korucusu ile başlatılan operasyona dün savaş uçakları da destek verdi. Savaş uçaklarının...

Lice Operasyonuna savaş uçakları da katıldı: 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında 5 Mart'ta 18 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağından sonra 7 bin asker, polis ve köy korucusu ile başlatılan operasyona dün savaş uçakları da destek verdi. Savaş uçaklarının belirlenen terör yuvalarını bombalaması sonucu 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
Lice, Hani ve Kulp ilçelerinin kuzeyi ile Bingöl sınırları arasında 20 kilometre derinliğinde ve 50 kilometre uzunluğundaki yaklaşık 1000 kilometrekarelik alanda 2 gün önce başlatılan operasyon sürüyor. PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, sığınak ve barınakların imhası, aranan kişilerin yakalanması, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik 7 bin asker, polis ve korucu ile yürütülen operasyona havadan 17 helikopter destek verirken; dün bölgede PKK'lı teröristlere ait görüntülerin tespit edilmesinden sonra savaş uçakları belirlenen hedefleri bombaladı.
Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üssü'nden kalkan savaş uçaklarının da dün katıldığı operasyonda 4 PKK'lının etkisiz hale getirildiği ve bu teröristlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Operasyon bölgesinde 28 yol kontrol uygulama noktası kurulurken, söz konusu bölgelere giren çıkan bütün araçlar ve kişiler güvenlik taramasından geçiriliyor.

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