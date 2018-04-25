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Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi kırsalında yürütülen operasyonda akşam saatlerinde çatışma çıktı. Çatışmada 1 asker şehit olurken, 4 asker yaralandı.  Lice İlçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik başlatılan...

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi kırsalında yürütülen operasyonda akşam saatlerinde çatışma çıktı. Çatışmada 1 asker şehit olurken, 4 asker yaralandı. 
Lice İlçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik başlatılan sürdürülen operasyon kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları bugün saat 17.30 sıralarında bir grup teröristle karşılaştı. teröristlerin açtığı ateşe, askerler anında karşılık verdi. Çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Yaralı askerler, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ek binasına kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Çatışmanın ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye gönderilen takviye ekiplerle geniş çaplı operasyon başlatıldığı ve zaman zaman çatışmalar yaşandığı belirtildi.

 

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