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Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen ve 1 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı operasyonla ilgili olarak, Diyarbakır Valiliği açıklama yaptı. Diyarbakır Valiliği'nin açıklamasında, bölgedeki...

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen ve 1 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı operasyonla ilgili olarak, Diyarbakır Valiliği açıklama yaptı.
Diyarbakır Valiliği'nin açıklamasında, bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyona devam edildiği belirtildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında, Diyarbakır İli Lice İlçesi Kuzeyinde icra edilen operasyon esnasında, 25 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 17.38 sıralarında Lice ilçesi Akçabudak Köyü Hevsel Mezrası mülki sınırları içerisinde bir grup BTÖ mensubu ile sağlanan temas sonucunda, (1) kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, (4) kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşlarımız bölgeye sevk edilen helikopterle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, temasın geliştirilmesi ile bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyona devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

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