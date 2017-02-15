Lice kırsalında bombalı saldırıda kullanılacak bir araç ele geçirildi

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi Tepe Köyü Kurucu mezrası yakınlarında düzenlenen operasyonda, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca bombalı saldırıda kullanılmak için yağmalanan bir araç ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörist faaliyetlerinin tespiti, yakalanması, etkisiz hale getirilmesi, silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı maddelerin ele geçirilmesi, patlayıcı yüklü araç ile saldırı türünde eylemlerin önlenmesi amacıyla çalışma ve operasyonlara devam edildiği belirtildi. Açıklamada terör örgütü üyelerince yağmalanmış bir aracın, 14 Şubat'ta patlayıcı yüklü araç saldırısı eyleminde kullanılacağı yönünde elde edilen istihbari bilgi üzerinde Lice İlçesi Tepe Köyü Kuruca Mezrası kırsal alanında operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"İcra edilen operasyon kapsamında yapılan temas araması neticesinde; BTÖ mensuplarınca yağmalanmayı müteakip, bombalı araç yapımında kullanılacağı yönünde istihbari bilgi bulunan araç Kuruca Mezrası kırsalında bulunmuştur. Söz konusu araç, Patlayıcı Madde İmha Uzmanlarınca kontrol edilmesini müteakip, detaylı inceleme yapılması maksadıyla Lice İlçe J.K.lığına çekilmiş olup, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla olay yeri incelemesi ve operasyon ile ilgili adli işlemlere devam edilmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların ve kamu personelinin emniyetini sağlamak amacıyla teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

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