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Lice'de, yastık kılıfı ve poşetlerde 62 kilo esrar ele geçirildi
GÜVENLİK 17.01.2020, 10:29
DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 çuvalda yastık kılıfı ve poşetlere doldurulmuş 62 kilo esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lice'de oturan M.P.'nin elinde bulundurduğu uyuşturucuyu Daralan köyü kırsalındaki harabelik alanda taşların altına sakladığı, sonraki süreçte de şehirlerde okulların önünde satmayı planladığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, Daralan köyü kırsalındaki belirlenen yerde harabe içerisinde taşların altına gizlenmiş 2 çuvalda, yastık kılıfı ve poşetlere doldurulmuş 62 kilo esrar ele geçirdi. Esrara el konulurken şüpheli M.P. gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lice'de oturan M.P.'nin elinde bulundurduğu uyuşturucuyu Daralan köyü kırsalındaki harabelik alanda taşların altına sakladığı, sonraki süreçte de şehirlerde okulların önünde satmayı planladığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, Daralan köyü kırsalındaki belirlenen yerde harabe içerisinde taşların altına gizlenmiş 2 çuvalda, yastık kılıfı ve poşetlere doldurulmuş 62 kilo esrar ele geçirdi. Esrara el konulurken şüpheli M.P. gözaltına alındı.
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