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Lice'de terör örgütüne büyük darbe: 5 ton 312 kilo esrar ele geçirildi
DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 5 ton 312 kg esrar ile 1 milyon 337 bin 533 kök Hint keneviri ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince,...
GÜVENLİK 11.10.2019, 09:46
DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 5 ton 312 kg esrar ile 1 milyon 337 bin 533 kök Hint keneviri ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları tespit etmek, teröristlerle yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarmak amacıyla Lice ilçesinin kırsal alanında 9 Ekim 2019 Çarşamba günü başlatılan 'Şehit Jandarma Başçavuş Tamer Meriç-02' müşterek operasyonu tamamlandı.
Operasyonda, narko-terörizmle mücadele kapsamında, 5 ton 312 kg esrar ile 1 milyon 337 bin 533 kök Hint kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen esrar muhafaza altına alınırken, kenevir bitkileri numune alınmasının ardından olay yerinde imha edildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Güvenlik güçlerince operasyon bölgede sürdürülen aramalarda PKK'lı teröristlere ait Kalaşnikof tüfeği ve tabanca ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları tespit etmek, teröristlerle yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarmak amacıyla Lice ilçesinin kırsal alanında 9 Ekim 2019 Çarşamba günü başlatılan 'Şehit Jandarma Başçavuş Tamer Meriç-02' müşterek operasyonu tamamlandı.
Operasyonda, narko-terörizmle mücadele kapsamında, 5 ton 312 kg esrar ile 1 milyon 337 bin 533 kök Hint kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen esrar muhafaza altına alınırken, kenevir bitkileri numune alınmasının ardından olay yerinde imha edildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Güvenlik güçlerince operasyon bölgede sürdürülen aramalarda PKK'lı teröristlere ait Kalaşnikof tüfeği ve tabanca ele geçirildi.
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