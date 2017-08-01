Lice'de PKK'dan bombalı tuzak: 2 asker şehit (3)

BİNBAŞI VE UZMAN ONBAŞI ŞEHİT

Diyarbakır Valiliği, bu sabah Lice İlçesi kırsalında devam eden operasyona giderken PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu Jandarma Binbaşı Ümit Çelik ile Jandarma Uzman Onbaşı Erkan Sakal'ın şehit olduğunu açıkladı. Diyarbakır Valiliği'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Teröristle mücadele harekatı kapsamında Diyarbakır ili Lice ilçesi kuzeyinde icra edilen operasyon esnasında teröristlerce döşenmiş olan mayın/el yapımı patlayıcıya basılması neticesinde Jandarma Binbaşı Ümit Çelik (2000-124) ve Jandarma Uzman Onbaşı Erkan Sakal (2013-100) isimli 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."