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Lice'de öldürülen terörist, Merasim Sokak saldırısının faili çıktı

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde 7 Haziran Cuma günü etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröristten 'Aram Civan' kod adlı Osman Gülen'in, 2016 yılında 29 kişinin şehit olduğu, 75 kişinin yaralandığı Ankara Merasim Sokak'taki bombalı saldırının faili...

Lice'de öldürülen terörist, Merasim Sokak saldırısının faili çıktı
DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde 7 Haziran Cuma günü etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröristten 'Aram Civan' kod adlı Osman Gülen'in, 2016 yılında 29 kişinin şehit olduğu, 75 kişinin yaralandığı Ankara Merasim Sokak'taki bombalı saldırının faili olduğu ortaya çıktı.
Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7 Haziran 2019 Cuma gecesi Lice ilçesi Çavundur köyü mülki sınırları içerisinde başlatılan operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada, öldürülen teröristlerden 'Aram Civan' kod adlı Osman Gülen'in, 3 yıl önce, 29 kişinin şehit olduğu Ankara Merasim Sokak'taki patlamanın faili olduğu belirtildi. Valilik açıklamasında şöyle denildi:
"17 Şubat 2016 tarihinde Ankara ili Merasim Sokak'ta 29 kişinin şehit olduğu, 75 kişinin yaralandığı patlamanın ve 5 Temmuz 2018 tarihinde Lice ilçesi Yalımlı Mahallesi'nde Remzi Güler ve Mahmut Güler isimli vatandaşların öldürülmesi olayının da arasında olduğu birçok olayın faili olan ve İçişleri Bakanlığı'nın gri renkli terörden arananlar listesinde bulunan sözde 'Amed eyaleti' özel güç sorumlusu 'Aram Civan' kod adlı Osman Gülen ile birlikte toplam 2 terörist, üzerlerinde bulunan 2 adet M-16 piyade tüfeği, 7 adet M-16 tüfeği şarjörü ve 196 adet 5,56 mm M-16 piyade tüfeği fişeği ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Olay hakkında adli işlemlere başlanılmış olup, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve diğer malzemeler muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara, artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

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