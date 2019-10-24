Lice'de narko-terör operasyonu; 4,5 ton esrar ve 185 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 ton 562 kilo esrar ve 184 bin 900 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda 2 kış sığınağı kullanılamaz hale getirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları tespit etmek, teröristlerle yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarmak amacıyla Lice ilçesinin kırsal alanında 22 Ekim 2019 Salı günü başlatılan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar-02' operasyonu tamamlandı.



ESRARI ELEKTEN GEÇİRİRKEN YAKALANDILAR



Operasyonun narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında 4 ton 562 kilo esrar ile 184 bin 900 kök Hint kenevir ele geçirildi. Operasyon sırasında Lice ilçesine bağlı Yolçatı köyünde esrarı elekten geçirdikleri sırada A.B. ve B.B. ruhsatsız tabancayla suçüstü yakalandı. Ele geçirilen esrar muhafaza altına alınırken, kenevir bitkileri numune alınmasının ardından olay yerinde imha edildi. Gözaltına alınan A.B. ve B.B.'nin ise jandarmadaki sorguları sürüyor.



Jandarma ekiplerince teröristlere yönelik düzenledikleri operasyonda ise bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 2 kış sığınağı ile Lice ilçesi Dibek köyü kırsalında toprağa gömülü el yapımı patlayıcı tespit edildi. Sığınaklar kullanılamaz hele getirilirken, el yapımı patlayıcı operasyon bölgesinde imha edildi.