Lice'de çatışma: 1 uzman çavuş şehit oldu, 4 PKK'lı öldürüldü

LİCE (Diyarbakır), () - DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi kırsalında pazar günü başlatılan ve 7 bin güvenlik görevlisinin katıldığı büyük operasyon devam ederken; bugün de teröristlerle çatışma çıktı.

İlk bilgilere göre 1 uzman çavuşun şehit olduğu çatışmada, 4 PKK'lı terörist ölü ele geçirildi. Bölgede operasyon sürüyor.