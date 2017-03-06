Lice'de büyük operasyon sürüyor

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesine bağlı 18 köyde dün sabah ilan edilen sokağa çıkma yasağından sonra başlatılan büyük operasyon sürüyor. 8 bin 158 asker, polis ve korucudan oluşan müşterek operasyon kapsamında, şu ana kadar PKK'lı teröristler ile bir sıcak temas sağlanmazken, bombalı araç saldırılarında kullanılabileceği değerlendirilen bazı araçlar bulundu.Operasyon devam ederken, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında bugün yapılacak haftalık güvenlik koordinasyonu toplantısının da Lice İlçesindeki operasyon merkezinde gerçekleştirileceği öğrenildi.Lice ile Bingöl'ün Genç ilçesi arasında kalan 18 köyde dün ilan edilen sokağa çıkma yasağından sonra başlatılan son yılların en büyük operasyonu devam ediyor. 7 bin asker, 600 polis özel harekat ve 558 köy korucusunun katıldığı 14 Taburluk güvenlik güçlerine, havadan ise 17 helikopter destek veriyor.ŞÜPHELİ ARAÇLAR BULUNDUDün operasyon gerçekleştirileceği noktalara helikopterlerden havadan indirmeler gerçekleştirilirken, şimdiyle kadar sıcak bir temas sağlanmadığı öğrenildi. Asker-polis ve korucuların müşterek gerçekleştirdiği operasyonda arazi arama ve tarama falayitleri devam ederken, bombalı eylemlerde kullanılabileceği değerlendirilen bazı şüpheli araçların bulunduğu öğrenildi. Şüpheli araçlar için bölgeye bomba imha uzmanları çağrılırken, operasyon kapsamında aranan şahıslyar ve uyuşturucu ile ilgili kişilerinde arandığı öğrenildi.GÜVENLİK TOPLANTISI LİCE'DELice'de büyük operasyon sürerken, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında her pazartesi günü yapılan Güvenlik Koordinasyon toplantısının da Lice ilçesinde yapılacağı belirtildi. Lice'deki operasyon merkezinde gerçekleştirilen güvenlik toplantısına, 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Musa Çitil, 8'inci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Kadircan Kottaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan katılacak.