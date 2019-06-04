Lice'de 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Diyarbakır-Lice bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 5 PKK'lı bölücü terörist, etkisiz hale getirildi" denildi.
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Diyarbakır-Lice bölgesinde hava destekli operasyonda 5 PKK'lı bölücü teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Diyarbakır-Lice bölgesinde icra...
04 Haziran 2019 Salı 14:57
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