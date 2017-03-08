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Lice'de 1 asker şehit oldu; Lice ve Genç'te 9 terörist öldürüldü (3)

VALİLİK: 1'İ KADIN 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ Diyarbakır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Lice ilçesinde 5 Mart'ta başlatılan operasyonun başarı ile devam ettiği belirtilerek, "İcra edilen operasyon kapsamında,...

Lice'de 1 asker şehit oldu; Lice ve Genç'te 9 terörist öldürüldü (3)

VALİLİK: 1'İ KADIN 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Diyarbakır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Lice ilçesinde 5 Mart'ta başlatılan operasyonun başarı ile devam ettiği belirtilerek, "İcra edilen operasyon kapsamında, 7 Mart 2017 günü saat 19.00'dan, 08 Mart 2017 günü saat 17.00'ye kadar güvenlik kuvvetlerimizce yapılan çalışmalarda, Lice ilçesi Güldiken köyü Eskiköy mezrası mülki sınırlarında bir grup BTÖ mensubuyla sağlanan silahlı çatışma neticesinde, 1'i bayan 3'ü erkek olmak üzere toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 M-16 Piyade Tüfeği, 3 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 1 Glock marka tabanca ele geçirilmiştir. BTÖ mensubu teröristlerce girilen silahlı çatışma neticesinde 1 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, sevk edildiği devlet hastanesinde yapılan tüm müdehalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.
Valilik açıklamasında, hem Lice hem de Bingöl Genç ilçesinde devam eden operasyonda bugüne kadar 19 terörist silah ve teçhizatlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği, operasyonlarda, 3 M-16 Piyade Tüfeği, 9 Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 1 Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği, 1 PKMS (Bixi) Makineli Tüfek, 4 M-16 Piyade Tüfeği Şarjörü, 21 Kalaşnikof Piyade Tüfeği Şarjörü, 120 Kalaşnikof Piyade Tüfeği Fişeği, 7 el bombası, 2  Glock marka tabanca, 1 Yaesu el telsizi ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği de belirtildi.

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