Lice'de 1 asker şehit oldu; Lice ve Genç'te 11 terörist öldürüldü (4)

BİNGÖL VALİSİ KÖŞGER: 11 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, Genç İlçesi kırsalında PKK'nın kış üstlenmesine karşı yürütülen operasyonlar kapsamında bulunan 4 odalı bir sığınakta, sıcak temasın yaşandığını, çıkan çatışmada 11 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini söyledi.

Genç İlçesi Sağgöze kırsal alanında bulunan Öksetepe mevkiinde yaşanan çatışmanın detaylarını anlatan Vali Yavuz Selim Köşger, önceki gün 6 teröristin, bugün de 5 olmak üzere toplam 11 terörirstin 4 odalı bir sığınakta ele geçirildiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bingöl Genç kırsalında, 49'uncu Komando Tugayı'na bağlı birlikler ve Jandarma Alay Komutanlığı ve Kiğı Komando Alay Komutanlığımız'ın müşterek katıldığı bir operasyon gerçekleşiyor. Birkaç gündür devam eden bir operasyon bu. Bingöl'ün daha önce girilmeyen Sağgöze kırsal bölgesinde çok kapsamlı arama, tarama faaliyetleri yürütüldü. Bu kapsamda çok sayıda sığınak, barınak bulundu ve bu sığınaklarda çok sayıda yaşam malzemesi ile mühimmat ele geçirildi. Ayrıca, dünden beri devam eden çatışmalı bir süreç, devam ediyor. Kış yapılanmasına girdikleri 4 odalı bir sığınakta 11 terörist etkisiz hale getirildi. İlk önce sığınaktan dışarı çıkan 3 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışma devam etti ve 2 gün boyunca sığınağın ne kadar kapsamlı olduğunu bilmiyorduk. Sığınağın 4 odalı olduğunu, kış üstlenmesini yaptıklarını, operasyon bitince anladık. Sığınakta, 3 teröristin daha ölü olarak ele geçirildi. Dün itibariyle 6 terörist ölü olarak ele geçirildi. Bugün sabah itibariyle de ayrıca sığınağın diğer odalarında 5 terörist daha ölü olarak ele geçirdik. Bugün itibariyle o sığınaktaki operasyon bitirildi. Toplam 11 terörist, Sağgöze bölgesi, Öksetepe mevkiinde ölü olarak ele geçirildi. Arazi arama tarama çalışmaları da hala devam ediyor. Operasyon, 4-5 bölgede daha devam edecek."



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