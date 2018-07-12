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Leyla'nın kıyafetleri de bulundu

AĞRI'da bayramın birinci kaybolan, 18 gün sonra dere kenarında cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in (4) kıyafetleri de bulundu. Minik Leyla'nın cesedinin bulunduğu noktaya 200 metre uzaklıkta, tarlada bulunan kıyafeti, ayakkabısı ve çorapları...

Leyla'nın kıyafetleri de bulundu
AĞRI'da bayramın birinci kaybolan, 18 gün sonra dere kenarında cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in (4) kıyafetleri de bulundu. Minik Leyla'nın cesedinin bulunduğu noktaya 200 metre uzaklıkta, tarlada bulunan kıyafeti, ayakkabısı ve çorapları incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çifti, Ramazan Bayramı'nın ilk günü merkeze 15 kilometre uzaklıktaki 25 hane, 300 nüfuslu Bezirhane köyüne gitti. Aile, yakınlarıyla bayramlaştıktan sonra Nihat Aydemir'in babasının evine geldi. ​Aydemir çifti içeri girerken, 3'ü erkek, 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla, kapı önünde oynamaya başladı. Yaklaşık 15 dakika sonra dışarı çıkan çift, kızlarını bulamadı. Çevreyi dolaşan, yakınlarının evlerine bakan aile, tüm çabalara karşın Leyla'ya ulaşamayınca jandarmaya haber verildi.
Bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köy ve çevresi didik didik arandı, ancak küçük kıza ulaşılamadı. 15 Haziran'dan itibaren jandarma, AFAD, güvenlik korucuları, UMKE, STK'lar ve gönüllülerden oluşan yaklaşık 2 bin kişi, eğitimli köpekler ve drone eşliğinde aradığı Leyla Aydemir'in, 18 gün sonra cesedi bulundu. Tarlaya ot biçmeye giden bir vatandaş tarafından köye 3 kilometre uzaklıktaki dere kenarında bulunan Leyla'nın cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.
​Leyla'ya ait elbiseler ise dün akşam saatlerinde ot biçmek için tarlaya giden bir başka vatandaş tarafından, küçük kızın cesedinin bulunduğu yere 200 metre uzaklıkta bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede araştırma yaparak katile ulaşmak için ipucu aradı. Leyla'nın son giydiği ayakkabısı, kıyafeti ve çorapları poşete konularak inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Leyla'nın kıyafetlerinin bulunması aileyi bir kez daha yıktı.

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