Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gezi'nin bayrakçısı Ali Sarıçiçek'in aralarında bulunduğu 20 sanığa beraat
Gezi'nin bayrakçısı ile 20 kişiye...
Suriye'den vatandaşlarına 'Suriye'ye dön' çağrısı
Suriye'den vatandaşlarına 'Suriye'ye dön' çağrısı
Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılıyor
Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılıyor
FLAŞ
Son dakika... 36 terörist etkisiz...

Leyla'nın acılı babası: Cani kimse bulsunlar, idamı hak etti (2)

BAŞSAVCILIKTAN LEYLA AÇIKLAMASI Leyla Aydemir'in ölü bulunmasını ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı. Ağrı Adliyesi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Leyla Aydemir'in...

Leyla'nın acılı babası: Cani kimse bulsunlar, idamı hak etti (2)

BAŞSAVCILIKTAN LEYLA AÇIKLAMASI
Leyla Aydemir'in ölü bulunmasını ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı. Ağrı Adliyesi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Leyla Aydemir'in ölüm olayı ile ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Açıklamada, şöyle denildi:
"Ağrı ili Bezirhane köyünde kaybolan 2015 doğumlu Leyla Aydemir'in ölüm olayı ile ilgili olarak bazı basın yayın organlarında 5 şahsın gözaltına alındığı yönünde haberler yapılmış ise de söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yine bazı basın ve yayın organlarında konuyla ilgili asılsız başka haberlerin de yapıldığı görülmektedir. Kamuoyunun doğru aydınlatılması ve bilgi kirliliğinin önlenmesi bakımından gerek gözaltına alınan şahıslar ve gerekse de diğer adli işlemlere ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan basın açıklamaları haricinde basın yayın organlarında çıkan haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir. Kamuoyunun haber alma hakkı çerçevesinde soruşturma sürecinde basın açıklamalarının Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılacağı, soruşturmanın selameti bakımından soruşturmanın gizliliği ilkesine riayet edilmesi önem arz etmektedir. Konuyla ilgili soruşturmanın hassasiyetle yürütüldüğü hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325