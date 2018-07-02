Leyla'dan 18 gün sonra acı haber (1)
AĞRI'da, 18 gün önce, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü ailesiyle ziyarete gittiği dedesinin köyünde kaybolan Leyla Aydemir'den (4), acı haber geldi. Bugün akşam saatlerinde ekipler, Ağrı merkeze bağlı Bezirhane köyü Kurudere mevkiinde...
02 Temmuz 2018 Pazartesi 18:16
AĞRI'da, 18 gün önce, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü ailesiyle ziyarete gittiği dedesinin köyünde kaybolan Leyla Aydemir'den (4), acı haber geldi. Bugün akşam saatlerinde ekipler, Ağrı merkeze bağlı Bezirhane köyü Kurudere mevkiinde Leyla'nın cansız bedenini buldu. Acı haber, herkesi yasa boğdu.
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