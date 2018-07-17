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Letonyalı 3 kişilik aile, kazada yaralandı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde elektrikli bisikletle kamyonun çarpıştığı kazada, Letonyalı Vadims Bulazs (55), eşi Jekaterina Bulazs (41) ve oğlu Artjoms Bulazs (12) yaralandı. Kemer'e bağlı Kiriş Mahallesi'nde tatil yapan Letonyalı Vadims...

Letonyalı 3 kişilik aile, kazada yaralandı
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde elektrikli bisikletle kamyonun çarpıştığı kazada, Letonyalı Vadims Bulazs (55), eşi Jekaterina Bulazs (41) ve oğlu Artjoms Bulazs (12) yaralandı.
Kemer'e bağlı Kiriş Mahallesi'nde tatil yapan Letonyalı Vadims Bulazs, dün kiraladığı 3 tekerlekli elektrikli bisikletle eşi Jekaterina Bulaza ve oğlu Artjoms Bulazs ile birlikte D-400 karayoluna çıktı. Saat 19.30 sıralarında sol şeride geçmeye çalışan Vadims Bulazs'ın kullandığı 07 AAL 177 plakalı elektrikli bisiklet, Karabucak mevkisinde kontrolden çıktı. Bu sırada arkadan gelen Sinan Demir yönetimindeki 07 MBH 53 plakalı kamyonla elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada yola savrulan Vadims Bulazs, Jekaterina Bulaza ve Artjoms Bulazs yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 3 turist, ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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