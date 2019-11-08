banner314

banner325

Son Dakika

Lazer teknolojiyle çözülen yorgun mermi cinayetine müebbet istemi

BURSA'da, çay bahçesinde oturan Milayim Hastürk'ün sırtına isabet edip ölümüne, Eren Barış Yüksel’in de yaralanmasına neden olan mermilerin çıktığı tabancayı ateşlediği lazer teknolojisi ile tespit edilen Ozan Keskin hakkında...

GÜVENLİK 08.11.2019, 11:33
Lazer teknolojiyle çözülen yorgun mermi cinayetine müebbet istemi
BURSA'da, çay bahçesinde oturan Milayim Hastürk'ün sırtına isabet edip ölümüne, Eren Barış Yüksel’in de yaralanmasına neden olan mermilerin çıktığı tabancayı ateşlediği lazer teknolojisi ile tespit edilen Ozan Keskin hakkında 'kasten adam öldürmek ve yaralamak' suçlarından müebbet ile 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Keskin'in tabancayı, bir arkadaşının ölüm haberini aldıktan sonra balkona çıkıp, havaya doğru ateşlediği ortaya çıktı.
Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde geçen haziran ayında meydana geldi. Arkadaşlarıyla çay bahçesinde oturarak, eşi ve oğlunu bekleyen Milayim Hastürk'ün (47), sırtına mermi isabet etti. Ağır yaralanan Hastürk, Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Soruşturma başlatan Bursa  Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aynı dakikalarda Heykel Atatürk Caddesi'nde yürüyen Eren Barış Yüksel'in (17) de bacağına isabet eden mermiyle yaralandığını belirledi.  Polis, 2 olay yeri arasındaki mesafenin kısa oluşu ile aynı çaptaki 2 merminin de belli mesafeden sonra yavaşlayan 'yorgun mermi' olmasını dikkate alarak, araştırmalarını bu yöne kaydırdı. 300 şüpheliyi sorgulayan, 108 güvenlik kamerasına ait görüntüleri inceledi. 2 olay yerinde de lazer teknolojisiyle açı çalışması yapan ekipler, silahın ateşlendiği yerin, 1 kilometre mesafedeki Mollaarap Mahallesi olduğunu ortaya çıkardı. Polis, mahallede de lazer teknolojisi kullanarak, atış yapılan evin, Ozan Keskin'e ait olduğunu belirledi. Bu bölgede boş kovanlar bulan polis, parmak izi karşılaştırması ile tabancayı ateşleyenin Ozan Keskin olduğunu saptadı. Keskin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'TABANCALAR BENİM AMA ATEŞ ETMEDİM'
Ozan Keskin, ifadesinde ele geçirilen tabanca ve fişeklerin kendisine ait olduğunu ancak tabancalarla ateş etmediğini savundu. Soruşturma aşamasında ifadesine başvurulanlardan Keskin'in kız arkadaşı Sevcan Ç., “Olay günü Ozan’a bir telefon geldi. Telefon sonrası  Ozan ağlamaya başladı. Daha sonra yüzünü yıkamaya gitti. Ozan lavabodan gelirken elinde siyah renkli bir silah vardı. Cama doğru yönelerek havaya doğru 3-4 el ateş etti. Evin önünde yunus polislerini görünce, Ozan dışarıya çıkıp, görüştü ve içeriye girdi” dedi. Arkadaşı Uğur E. de “Mutfakta bulunduğum sırada, saat 14.00-14.30 civarında Ozan’ın kız arkadaşı yanıma gelerek, Ozan’ın ağlamaklı olarak arkadaşının öldüğünü söylediğini, ardından da balkona çıkarak tabancayla ateş ettiğini söyledi” şeklinde konuştu.
VEFAT EDEN ARKADAŞININ HÜZNÜYLE BALKONDAN 5 EL ATEŞ ETMİŞ
Bursa Cumhuriyet Savcısı Ergün Gündüz tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. Ozan Keskin’in, kız arkadaşıyla oturduğu sırada bir arkadaşının vefat ettiğini öğrendiği bunun üzerine de Mollaarap Mahallesi Köşk Caddesi’ndeki evinin balkonundan havaya doğru 5 el ateş ettiği anlatılan iddianamede, "Namlunun uçundan çıkan mermilerden biri çay bahçesinde oturan Milayim Hastürk’e diğeri de Atatürk Caddesinde yürüyen Eren Barış Yüksel’e isabet etti. Polis ekibi tarafından Ozan Keskin’in motosikletinden ele geçirilen tabancasından atılan ve ölen Hastürk ile yaralı Yüksel’den alınan mermilerin 9 mm çapında olması tespit edildi” denildi
İddianamede tutuklu Ozan Keskin hakkında Milayim Hastürk’ü öldürmek suçundan müebbet, Eren Barış Yüksel’i yaralamak suçundan da 6 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame Bursa 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

 

Yorumlar (0)
22°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 08 Kasım 2019
İmsak 06:10
Güneş 07:37
Öğle 12:53
İkindi 15:34
Akşam 17:59
Yatsı 19:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Sivasspor 10 18
3. Malatyaspor 10 17
4. Fenerbahçe 10 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Gaziantep FK 10 15
10. Konyaspor 10 13
11. Kasımpaşa 10 12
12. Göztepe 10 12
13. Denizlispor 10 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 10 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 10 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Balıkesirspor 10 17
4. Akhisar Bld.Spor 10 17
5. Erzurum BB 10 17
6. Fatih Karagümrük 10 16
7. Bursaspor 10 16
8. Altay 10 15
9. Keçiörengücü 10 15
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 10 12
13. Osmanlıspor 10 10
14. Boluspor 10 9
15. Giresunspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 10 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Leicester City 11 23
4. Chelsea 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 11 15
10. M. United 11 13
11. Tottenham 11 13
12. Wolverhampton 11 13
13. West Ham 11 13
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 11 11
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Real Sociedad 12 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 12 20
7. Getafe 12 19
8. Villarreal 12 18
9. Osasuna 12 18
10. Athletic Bilbao 12 17
11. Levante 12 17
12. Real Valladolid 12 17
13. Valencia 12 17
14. Eibar 12 15
15. Real Betis 12 13
16. Deportivo Alaves 12 12
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 12 5