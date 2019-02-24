Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Çatalca'da fırtına bir caminin minaresinin külahını yıktı
Fırtına bir caminin minaresinin külahını...
Yağış nedeniyle uçak sağa kaydı sefer iptal oldu
Yağış nedeniyle uçak sağa kaydı...
Mansur Yavaş: Bütün anketlerde öndeyiz
Mansur Yavaş: Bütün anketlerde öndeyiz
Bakan Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki, kanınız donar
Bakan Soylu: Elimde öyle istihbaratlar...

Lastiklerine ateş açılarak durdurulan minibüsten çalıntı 20 küçükbaş çıktı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, jandarmanın lastiklerine ateş açarak durdurduğu panelvan tipi minibüste 20 çalıntı küçükbaş bulundu. Araçtaki 4 kişiden 2'si yakalanırken, ormanlık alana kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar...

Lastiklerine ateş açılarak durdurulan minibüsten çalıntı 20 küçükbaş çıktı
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, jandarmanın lastiklerine ateş açarak durdurduğu panelvan tipi minibüste 20 çalıntı küçükbaş bulundu. Araçtaki 4 kişiden 2'si yakalanırken, ormanlık alana kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ödemiş'in Üzümlü Mahallesi'nde, panelvan tipi minibüsle hayvan hırsızlığı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine hareket geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu sahte plakalı olduğu tespit edilen araçtakiler, Manisa'nın Salihli ilçesine doğru kaçmaya başladı. Jandarma ekipleri, şüpheli aracı lastiklerine ateş ederek durdurdu. Araçta bulanan 4 şüpheliden 2'si gözaltına alınırken, 2'si ormanlık alana kaçtı. Ekipler aracın kapısını açtığında ise 20 küçükbaşla karşılaştı. Araçta yapılan aramada ise ruhsatsız tüfek, 10 av fişeği, kurusıkı tabanca, 2 sahte plaka ve sahte ehliyet ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere jandarmaya götürülürken, küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi.
Şüphelilerin Ege Bölgesi illerinde birçok hayvan hırsızlığı olayına karıştıkları belirlendi. Kaçan 2 şüphelinin aranmasına devam edildiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328