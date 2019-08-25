banner325

Son Dakika

Lastikçiye silahlı saldırıda 14 yaşındaki Hakan öldü

MERSİN'in Tarsus ilçesinde lastikçiye yapılan silahlı saldırıda, 14 yaşındaki Hakan Altuğ Yeşil öldü, 3 kişi yaralandı. Yüzlerini kar maskesi ile kapatan motosikletli 2 kişi, saat 01.00 sıralarında merkez Gözlükule Mahallesi'ndeki lastikçinin önünde...

GÜVENLİK 24.08.2019, 11:55
Lastikçiye silahlı saldırıda 14 yaşındaki Hakan öldü
MERSİN'in Tarsus ilçesinde lastikçiye yapılan silahlı saldırıda, 14 yaşındaki Hakan Altuğ Yeşil öldü, 3 kişi yaralandı.
Yüzlerini kar maskesi ile kapatan motosikletli 2 kişi, saat 01.00 sıralarında merkez Gözlükule Mahallesi'ndeki lastikçinin önünde durup, işyerine ellerindeki tabanca ve pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Bu sırada iş yerinde bulunan Hakan Altuğ Yeşil ile K.Y. (18), Y.Y. (13) ve M.O.Y. (17), vücutlarına isabet eden kurşun ve saçmalarla yaralandı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine gelen ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 yaralıdan Hakan Altuğ Yeşil, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Tedavisi süren diğer 3 yaralıdan K.Y.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Yorumlar (0)
24°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 25 Ağustos 2019
İmsak 04:42
Güneş 06:15
Öğle 13:12
İkindi 16:57
Akşam 19:58
Yatsı 21:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Sivasspor 1 3
4. Malatyaspor 1 3
5. Denizlispor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Çaykur Rizespor 1 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Ankaragücü 2 2
10. Trabzonspor 1 1
11. Konyaspor 1 1
12. Kayserispor 2 1
13. Kasımpaşa 2 1
14. Gençlerbirliği 1 0
15. Galatasaray 1 0
16. Başakşehir 2 0
17. Göztepe 2 0
18. Gazişehir 1 0
Takımlar O P
1. Fatih Karagümrük 2 6
2. Adana Demirspor 2 4
3. Keçiörengücü 2 4
4. Ümraniye 1 3
5. Menemen Belediyespor 1 3
6. Akhisar Bld.Spor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Balıkesirspor 2 3
10. İstanbulspor 1 1
11. Erzurum BB 2 1
12. Boluspor 2 1
13. Adanaspor 1 0
14. Altay 1 0
15. Altınordu 2 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Eskişehirspor 1 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Arsenal 3 6
3. Leicester City 3 5
4. Man City 2 4
5. M. United 3 4
6. Tottenham 2 4
7. Brighton 3 4
8. Bournemouth 2 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Everton 3 4
12. Chelsea 3 4
13. West Ham 3 4
14. Burnley 2 3
15. Aston Villa 3 3
16. Norwich City 3 3
17. Southampton 3 3
18. Wolverhampton 2 2
19. Newcastle 2 0
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Real Madrid 2 4
3. Real Valladolid 2 4
4. Athletic Bilbao 2 4
5. Osasuna 2 4
6. Mallorca 1 3
7. Atlético Madrid 1 3
8. Deportivo Alaves 1 3
9. Levante 2 3
10. Celta de Vigo 2 3
11. Real Sociedad 1 1
12. Villarreal 2 1
13. Granada 2 1
14. Eibar 2 1
15. Getafe 2 1
16. Valencia 2 1
17. Real Betis 1 0
18. Barcelona 1 0
19. Leganés 1 0
20. Espanyol 1 0
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3