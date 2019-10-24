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Lastik kontrolü yapan TIR şoförü, kamyonetin çarpmasıyla yaralandı
AKSARAY'da, yol kenarına çektiği TIR'ın lastiğini kontrol eden Mehmet Ölmez (62), kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza, saat 13.30 sıralarında, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Organize Sanayi yolunda meydana geldi. Mehmet Ölmez,...
GÜVENLİK 24.10.2019, 15:52
AKSARAY'da, yol kenarına çektiği TIR'ın lastiğini kontrol eden Mehmet Ölmez (62), kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Organize Sanayi yolunda meydana geldi. Mehmet Ölmez, lastiğinden ses gelmesi üzerine AJ 158 plakalı TIR'ını durdurup, kontrol etmek için indi. Tekerlekleri kontrol eden Ölmez'e, arkadan gelen Bayram Ali Yıldız (55) yönetimindeki 68 DA 944 plakalı tuğla yüklü kamyonet çarptı. Kazada Ölmez, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Ölmez'i ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Mehmet Ölmez'in hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Organize Sanayi yolunda meydana geldi. Mehmet Ölmez, lastiğinden ses gelmesi üzerine AJ 158 plakalı TIR'ını durdurup, kontrol etmek için indi. Tekerlekleri kontrol eden Ölmez'e, arkadan gelen Bayram Ali Yıldız (55) yönetimindeki 68 DA 944 plakalı tuğla yüklü kamyonet çarptı. Kazada Ölmez, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Ölmez'i ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Mehmet Ölmez'in hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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