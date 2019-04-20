Lastik bottaki 38 kaçak göçmen mobil radarla yakalandı

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), () - EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 38 kaçak göçmen, mobil radarla tespit edilerek, yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, mobil radarla yaptıkları denetimde, ilçeye bağlı Sultaniçe köyü sahilinin güneyinde, lastik botta, bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan ve İran uyruklu 1'i çocuk, 4'ü kadın toplam 38 kaçağı yakaladı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



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