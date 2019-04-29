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Lastiği patlayan TIR, yol kenarına devrildi: 1 yaralı 

Bahattin ALBAYRAK/YENİPAZAR (Aydın), () - AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde, ön lastiği patlaması sonucu kontrolden çıkan TIR, aydınlatma direğine çaptıktan sonra karşı şeride geçerek şarampole devrdildi. Kazada TIR sürücüsü yaralandı.  Kaza,...

Lastiği patlayan TIR, yol kenarına devrildi: 1 yaralı 

Bahattin ALBAYRAK/YENİPAZAR (Aydın), () - AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde, ön lastiği patlaması sonucu kontrolden çıkan TIR, aydınlatma direğine çaptıktan sonra karşı şeride geçerek şarampole devrdildi. Kazada TIR sürücüsü yaralandı. 
Kaza, saat 18.00 sıralarında  Aydın - Denizli Devlet Karayolu üzerinde bulunan Yenipazar ilçesi yol ayrımındaki ışıklı kavşak yakınında meydana geldi. Akın Erkal yönetimindeki 15 HZ 549 plakalı yem yüklü TIR, Aydın'dan Denizli yönüne seyir halinde olduğu sırada iddiaya göre ön lastiği patladı. TIR şoförü Erkal'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, TIR önce aydınlatma direğine çaptı, daha sonrada karşı şeride geçerek şarampole devrdildi.
Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, TIR'ın içinde sıkışan Erkal'ı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansa alınan Erkal, Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Erkal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 
Kaza nedeniyle Denizli-Aydın Devlet karayolu üzerinde uzun araç kuyruğu oluştu. TIR'ın 2.5 saat süren çalışma ile yolun kenarına alınması ile karayolunda ulaşım normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI
 

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