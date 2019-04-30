Lastiği patlayan TIR, devrildi: 1 yaralı 

Bahattin ALBAYRAK/YENİPAZAR (Aydın), ()- AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrilen TIR'ın şoförü Akın Erkal, yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Aydın- Denizli karayolu Yenipazar ilçesi yol ayrımındaki ışıklı kavşak yakınında meydana geldi. Aydın'dan Denizli yönüne giden Akın Erkal yönetimindeki 15 HZ 549 plakalı yem yüklü TIR, ön lastiklerinden birinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçen TIR, şarampole devrildi. Kazada, aracında sıkışan Erkal yaralandı.
İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Akın Erkal, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Erkal'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle kapanan, Denizli-Aydın istikametinde uzun araç kuyrukları oluşan karayolu, TIR'ın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yaklaşık 2,5 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.
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