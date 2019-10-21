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Lastiği patlayan servis minibüsü devrildi: 3 yaralı
ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde, Nemrut Dağı'ndaki tesislerde çalışan görevlileri taşıyan servis minibüsü, ön lastiğinin patlaması sonucu şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Kahta-Adıyaman karayolunda meydana...
GÜVENLİK 21.10.2019, 14:28
ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde, Nemrut Dağı'ndaki tesislerde çalışan görevlileri taşıyan servis minibüsü, ön lastiğinin patlaması sonucu şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Kahta-Adıyaman karayolunda meydana geldi. Nemrut Dağı'ndaki tesislerde çalışan personeli taşıyan Onur Erek yönetimindeki 31 AAZ 758 plakalı servis minibüsünün, ön lastiği patladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, şarampole devrildi.
Kazada sürücü Erek ile Mahmut Erşahin ve Ali Bilen yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kahta ve Adıyaman'daki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, öğle saatlerinde Kahta-Adıyaman karayolunda meydana geldi. Nemrut Dağı'ndaki tesislerde çalışan personeli taşıyan Onur Erek yönetimindeki 31 AAZ 758 plakalı servis minibüsünün, ön lastiği patladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, şarampole devrildi.
Kazada sürücü Erek ile Mahmut Erşahin ve Ali Bilen yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kahta ve Adıyaman'daki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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