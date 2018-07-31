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Lastiği patlayan otomobil, TIR ile çarpıştı: 2 ölü, 1'i çocuk 2 yaralı

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), () - KONYA'nın Akşehir ilçesinde, sol ön lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek, TIR'la çarpıştı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1'i çocuk...

Lastiği patlayan otomobil, TIR ile çarpıştı: 2 ölü, 1'i çocuk 2 yaralı

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), () - KONYA'nın Akşehir ilçesinde, sol ön lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek, TIR'la çarpıştı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 2 kişi de yaralandı. 
Kaza, saat 15.00 sıralarında, Akşehir- Afyonkarahisar yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Celal İmrak yönetimindeki  06 DB 6224 plakalı otomobil, sol ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, Atalay Yılmaz'ın kullandığı 50 EC 439 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle TIR, devrildi. Kazada sürücü Celal İmrak ve otomobilde bulunan Minadiye İmrak (63), Havva Coşar (34) ve Y.C. (3) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Minadiye İmrak, sağlık görevlilerinin kaza yerindeki tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. 2 yaralı ise ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edilen Havva Coşar, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazadan yara almadan kurtulan TIR sürücüsü Atalay Yılmaz ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. 

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