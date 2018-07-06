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Lastiği patlayan otomobil, direğe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, ()- KAHRAMANMARAŞ’ta, lastiği patlayan otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda meydana geldi. Kahramanmaraş...

Lastiği patlayan otomobil, direğe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, ()- KAHRAMANMARAŞ’ta, lastiği patlayan otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda meydana geldi. Kahramanmaraş yönüne giden Osman Arık (41) yönetimindeki 27 SC 395 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Osman Arık ile yanındaki Fatma (39) ve Ayşegül Arık (15) ile Halime Demir (36) yaralandı.
​İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Halime Demir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Tedavisi süren diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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