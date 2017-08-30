Lastiği patlayan minibüs devrildi: 7 yaralı

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi'nde, sağ arka lastiği patlayan minibüsün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Siverek- Diyarbakır karayolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 34 BA 6619 plakalı minibüs, sağ arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp devrildi. Kazada sürücü ile birlikte minibüste bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri ambulanslarla hastanelere götürülerek acil servislerde tedaviye alındı.
FOTOĞRAFLI
Olay, akşam saatlerinde Siverek- Diyarbakır karayolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 34 BA 6619 plakalı minibüs, sağ arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp devrildi. Kazada sürücü ile birlikte minibüste bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri ambulanslarla hastanelere götürülerek acil servislerde tedaviye alındı.
FOTOĞRAFLI