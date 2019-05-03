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Lambadaki ampulün çalınması kamerada

Emrah KIZIL / DİYARBAKIR,() - DİYARBAKIR'da kimliği belirsiz kişi cadde üzerinde yer alan bir bakkalın önünü aydınlatan lambadaki ampulü çalarken güvenlik kameralarına yakalandı. Hırsızlık olayı, bu sabah saat 04.00 sıralarında merkez...

Lambadaki ampulün çalınması kamerada

Emrah KIZIL / DİYARBAKIR,() - DİYARBAKIR'da kimliği belirsiz kişi cadde üzerinde yer alan bir bakkalın önünü aydınlatan lambadaki ampulü çalarken güvenlik kameralarına yakalandı.
Hırsızlık olayı, bu sabah saat 04.00 sıralarında merkez Bağlar İlçesi’ndeki 5 Nisan Mahallesi’nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Yusuf İslam Caddesi’ndeki bakkalın önüne gelen kimliği belirsiz kişi, dondurma dolabının üzerine çıkarak iş yerinin önünü aydınlatan ampulü yerinden çıkarıp yere bıraktı. Başka bir ampulü almak için bu kez farklı bir dolabın üzerine çıkan şüpheli, boyu yetişmeyince başarılı olamadı ve yere bıraktığı ampulü alarak uzaklaştı.

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