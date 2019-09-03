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Lahit içinde yemek pişiren kimliği belirsiz kişi savcılığa şikayet edildi
BARTIN'ın Amasra ilçesinde, Roma Dönemi'ne ait lahdin içinde tencerede yemek pişiren kimliği belirsiz kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Amasra Müze Müdürlüğü'nün bahçesinde yer olmadığı için 15 yıl önce...
GÜVENLİK 03.09.2019, 14:22
BARTIN'ın Amasra ilçesinde, Roma Dönemi'ne ait lahdin içinde tencerede yemek pişiren kimliği belirsiz kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
Amasra Müze Müdürlüğü'nün bahçesinde yer olmadığı için 15 yıl önce Kum Mahallesi'ndeki yürüyüş yoluna konulan Roma Dönemi'ne ait lahdin içerisinde piknik tüpünün üzerine konulan tencere ile yemek pişirildi. Lahit içinde yemek pişirildiğini görenler, çektikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak, duruma tepki gösterdi.
Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, bölgedeki güvenlik kameralarının incelendiğini belirterek, "Müzedeki görevli arkeologlarımız lahdi gören güvenlik kameralarını inceledi. Bir kişi olduğu görüldü. Zaten 4 dakikada ateşi yakıyor, tenceresini alıp oradan gidiyor. Arkeolog arkadaşlarımız alevden dolayı lahitte zarar oluşmadığını tespit etti ancak biz ‘tarihi eserlere saygısızlık, küçümseme, değer vermeme’ suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Adli makamlar bu eylemi gerçekleştirenlere Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet'ten işlem yapacak. Yine geçtiğimiz haftalarda Kum Mahallesi’ndeki lahitlerin üzerine siyah sprey boya ile ‘Gülay’ yazılmıştı. O yazıların kumlama sistemiyle silinmesi için Ankara’dan ekip bekliyoruz" dedi.
Amasra Müze Müdürlüğü'nün bahçesinde yer olmadığı için 15 yıl önce Kum Mahallesi'ndeki yürüyüş yoluna konulan Roma Dönemi'ne ait lahdin içerisinde piknik tüpünün üzerine konulan tencere ile yemek pişirildi. Lahit içinde yemek pişirildiğini görenler, çektikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak, duruma tepki gösterdi.
Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, bölgedeki güvenlik kameralarının incelendiğini belirterek, "Müzedeki görevli arkeologlarımız lahdi gören güvenlik kameralarını inceledi. Bir kişi olduğu görüldü. Zaten 4 dakikada ateşi yakıyor, tenceresini alıp oradan gidiyor. Arkeolog arkadaşlarımız alevden dolayı lahitte zarar oluşmadığını tespit etti ancak biz ‘tarihi eserlere saygısızlık, küçümseme, değer vermeme’ suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Adli makamlar bu eylemi gerçekleştirenlere Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet'ten işlem yapacak. Yine geçtiğimiz haftalarda Kum Mahallesi’ndeki lahitlerin üzerine siyah sprey boya ile ‘Gülay’ yazılmıştı. O yazıların kumlama sistemiyle silinmesi için Ankara’dan ekip bekliyoruz" dedi.
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