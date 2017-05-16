Laf attı, boğazında sigara söndürdü, serbest kaldı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da annesi ve teyzesiyle evlerine giden 20 yaşındaki Dilay Özel, yolda sigara içen teyzesine sözlü ve fiziksel tacizde bulunan B.T.'nin saldırısına uğradı. B.T.'nin, boynunda sigara söndürdüğü Dilay Özel, "Doktorlar izin kalıcı olduğunu söyledi. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. B.T., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı.

Olay, geçen cumartesi saat 18.40 sıralarında Muratpaşa İlçesi, Fener Mahallesi'nde meydana geldi. Havalimanı dönüşünde ara sokağa otomobili park ettikten sonra annesi E.Y. ve teyzesi E.K. ile birlikte eve doğru yürüdüklerini kaydeden Dilay Özel, teyzesinin sigara yaktığı sırada karşıdan gelen iki kişiden B.T.'nin, "Bu ülke ne hale geldi, kadınlar yolda sigara içiyor. K....ler gibi" dediğini söyledi. Bu sırada çevrede başka kimse olmadığını söyleyen Özel, “Bunun üzerine annem 'Bize mi dediniz? Burası özgür bir ülke. İçtiğim sigaraya karışamazsın' diye bağırdı. Adını sonradan öğrendiğimiz B.T. de 'Üzerinize neden alınıyorsunuz' dedi ve 'S.....n gidin' şeklinde küfretti" dedi. Bunun üzerine yaşanan arbedede B.T.'nin, annesinin boğazını sıkarak iteklediğini öne süren Özel, "Adamın anneme saldırdığını görünce koşarak müdahale ettim. Ayırmaya çalışırken adam elindeki sigarayı boğazıma bastırdı. Ben acıyla kıvranırken o kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 sokak kovaladıktan sonra vatandaşların yardımıyla yakalandı. Hemen polisi aradık. Çevredeki vatandaşlar da saldırgana müdahale etti. B.T. gözaltına alınırken biz de karakola giderek şikâyetçi olduk" diye konuştu.

Olay sonrası Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden darp edildiklerine dair rapor aldıklarını söyleyen Dilay Özel, "Uzmanlar, boğazımda ikinci dereceden yanık oluştuğunu, sigara izinin kalıcı olduğunu söyledi. Estetik operasyon geçirmem gerekiyormuş. Ben o saldırganın izini ömrüm boyunca boğazımda taşıyacağım. Artık yolda da yürüyemez olduk. Dava açacağız. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Polisteki sorgusunun ardından, 'kasten adam yaralama, hakaret ve tehdit' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen B.T. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı.



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