Laf atma cinayeti sanığına 16 yıl hapis

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde Kasım 2014'te kız arkadaşı ve kendisine laf attığı gerekçesiyle tartıştığı 24 yaşındaki Ali Ünal'ı bıçakla öldürüp firar eden ve yaklaşık 26 ay sonra camiden çıkarken yakalanan 32 yaşındaki Ahmet Erkan, 16 yıl hapisle cezalandırıldı.

Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'ndeki bir sitede oturan Ali Ünal, 24 Kasım 2014 günü bıçaklanarak ağır yaralandı. Ünal, hastanede yaşamını yitirirken polis yaptığı araştırmada olayı Ahmet Erkan'ın gerçekleştirdiğini, ardından kız arkadaşı Semra Sözer'le birlikte Fethiye'ye gittiklerini belirledi. Semra Sözer'i gözaltına alarak sorgulayan polis sanık Ahmet Erkan'ın Hatay'a gittiği bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonla sanık Ahmet Erkan, geçen 6 Ocak günü Hatay'da Kardeşler Camii'nden çıkarken yakalandı. Ahmet Erkan sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet şüphelisi Ahmet Erkan, dün Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Erkan, ölen Ali Ünal'ın ağabeyi Mehmet Ünal ve tarafların avukatları katıldı. Davada mütalaa veren savcı, olay gecesi Ali Ünal'ın Ahmet Erkan ile sevgilisi Semra Sözer'e laf atması üzerine kavga çıktığını, Ahmet Erkan'ın, Ünal'ı 7 ayrı yerinden bıçaklayarak ölmesine sebep olduğunu, sanık Semra Sözer'in ise olayı bilmesine rağmen adli mercilere bildirmeyerek suçluyu kayırma suçu işlediğini belirtti.

'AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ'

Karar duruşmasında son sözü sorulan Ahmet Erkan, Ali Ünal'ı hiç tanımadığını aktarırken, "Aniden gelişen bir olay. 1 saniye düşünme şansım olmadı. Amacım öldürmek değildi, pişmanım. Elini beline attığını görünce saldıracağını düşündüm. Kendisine en fazla 2-3 bıçak darbesi vurdum. Kesinlikle daha fazla vurmadım. Belki benden sonra maktulü bıçaklayanlar oldu ya da benim bıçakladığım bu maktul değil" dedi.

16 YIL HAPİS CEZASI

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verilen sanık Ahmet Erkan'ın bu fiili haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 16 yıl hapis, sanığa yardım ettiği için tutuksuz yargılanan Semra Sözer'e suçluyu kayırma suçundan 3 yıl hapis cezası verdi.

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