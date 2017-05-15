Laboratuvarda hortum patladı: 3 kişi yaralandı

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde, Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde laboratuvarda hortumun patlaması sonucu üzerlerine asit sıçrayan 3 kişi yaralandı.

Tüpraş İzmit Rafinerisi laboratuvarında bir numunenin incelendiği sırada hortum patladı. Laboratuvarda çalışan ve üzerlerine asit sıçrayan O.Ö, A.G. ve O.O. yaralandı. Vücutlarında hafif yanıklar oluşan 3 kişi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.