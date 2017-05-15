Laboratuvarda hortum patladı: 3 kişi yaralandı

Tüpraş İzmit Rafinerisi laboratuvarında bir numunenin incelendiği sırada hortum patladı. Laboratuvarda çalışan ve üzerlerine asit sıçrayan O.Ö, A.G. ve O.O. yaralandı. Vücutlarında hafif yanıklar oluşan 3 kişi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tüpraş İzmit Rafinerisi laboratuvarında bir numunenin incelendiği sırada hortum patladı. Laboratuvarda çalışan ve üzerlerine asit sıçrayan O.Ö, A.G. ve O.O. yaralandı. Vücutlarında hafif yanıklar oluşan 3 kişi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.