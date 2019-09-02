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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonet TIR'a çarptı
Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/ İSTANBUL, () KUZEY Marmara Otoyolu'nda bir kamyonet TIR'a çarptı. Kazada araçta sıkıştan kamyonet sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu...
GÜVENLİK 02.09.2019, 13:24
Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/ İSTANBUL, () KUZEY Marmara Otoyolu'nda bir kamyonet TIR'a çarptı. Kazada araçta sıkıştan kamyonet sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy mevki Ankara istikametinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Şaban S. yönetimindeki 10 ST 029 plakalı kamyonet, yabancı plakalı bir TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü araçta sıkıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü Şaban S. itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak olay yerine gelen ambulansla Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik tek şeride düşürüldü. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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