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Kuzenlerinin kavgasını ayırmak isterken, tüfekle vurularak öldürüldü

Erciş (VAN), () - VAN'ın Erciş İlçesi'nde bahçeye giren koyunlar nedeniyle kavga eden kuzenlerini ayırmak için araya giren 17 yaşındaki Emrah Altun, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Olay, saat 16.30 sıralarında Erciş'e 20 kilometre...

Kuzenlerinin kavgasını ayırmak isterken, tüfekle vurularak öldürüldü

Erciş (VAN), () - VAN'ın Erciş İlçesi'nde bahçeye giren koyunlar nedeniyle kavga eden kuzenlerini ayırmak için araya giren 17 yaşındaki Emrah Altun, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.
Olay, saat 16.30 sıralarında Erciş'e 20 kilometre uzaklıktaki Hacıkaş Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Altun'un koyunları, amcasının oğlu İdris Altun'un bahçesine girince önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kuzenlerinin kavga ettiğini gören Emrah Altun, araya girmek istedi. Bu sırada başka bir amca çocuğu olan İlhan Altun, kuzenleri ayırmak için evden aldığı tüfekle rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği Emrah Altun, olay yerinde hayatını kaybetti. 
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, İlhan Altun'u gözaltına aldı. Ekipler, olayların daha fazla büyümemesi için mahallede önlem aldı.

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