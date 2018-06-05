Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
Bakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacak
10 bin kişilik bekçi kadrosu...
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a...
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi bulundu
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi...

Kuzenlerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP'te kuzenlerin arasında çıkan tartışmada, kurşunların isabet ettiği Ahmet Kuru (49) öldü, yoldan geçen Garip Z. ise yaralandı. Olay, öğleden sonra Onur Mahallesi’nde meydana geldi. Kahvehanede oturan Ahmet Kuru yanına gelen amcasının...

Kuzenlerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
GAZİANTEP'te kuzenlerin arasında çıkan tartışmada, kurşunların isabet ettiği Ahmet Kuru (49) öldü, yoldan geçen Garip Z. ise yaralandı.
Olay, öğleden sonra Onur Mahallesi’nde meydana geldi. Kahvehanede oturan Ahmet Kuru yanına gelen amcasının oğlu Şıh Mehmet K. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şıh Mehmet K., üzerinde bulunan tabanca ile Ahmet Kuru’ya birbiri ardına ateş ederek kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin incelemesinde Ahmet Kuru’nun öldüğü belirlendi. Kuzeninin ölümüne yol açan Şıh Mehmet K.'nın tabancasından çıkan kurşunlara, o anda yoldan Garip Z. de hedef oldu. Yaralanan Garip Z. hastaneye kaldırıldı.
Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325